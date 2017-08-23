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Akıncı Üssü duruşmasının 17. celsesinde gerginlik çıktı, salon boşaltıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davanın 17. celsesinde Akıncı Üssü eski komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in çapraz sorgusu sırasında gerginlik çıktı. Duruşmada sanıklar ile şehit ve gazi yakınları arasında tartışma çıkınca salon boşaltıldı, duruşmaya ara verildi.

Akıncı Üssü duruşmasının 17. celsesinde gerginlik çıktı, salon boşaltıldı

23 Ağustos 2017 17:21

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davanın, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Duruşmanın 17. celsesinde savunma yapan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a, "Sizi kanaat önderimiz Gülen ile görüştürürüz" dediği belirtilen, Akıncı Üssü eski komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in çapraz sorgusuna geçildi. 

Evrim'in savunması sırasında yargıyı eleştiren sanık avukatının, "Nürnberg şartlarından daha kötü ve ağır yargılama yapıyorsunuz" sözü üzerine bir müşteki avukatı, "Siz mahkemeye Nürnberg Mahkemesi diyerek sadece bu mahkemeye değil Türk milletine hakaret ettiniz" dedi. Salonda bulunan tüm müştekiler de avukatın tepkisini alkışladı. 

Sanık Evrim'in kendisinin Akıncı Üssü'nde derdest edildiğini iddia etmesine ilişkin bir başka müşteki avukatı da, görüntülerde öyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Sanık Evrim de, "O görüntülerde görünmüyor, kameranın altında başkaları da vardı, siz görmüyorsunuz" cevabını verdi.

Başladığı ilk günden beri gerginliğin dinmediği Akıncı Üssü davasında, sanık müdafileri, mahkeme başkanına şikayette bulundu. Sanıkların "küfür ediliyor" şeklinde bağırmaya başlamaları ve el kol hareketi yapmalarının ardından, şehit ve gazi yakınları ile müştekilerin de tepki göstermesi ile ortam gerildi. Olaylar sırasında bazı sanıkların gülerek şehit ailelerini kışkırtması, iki taraf arasındaki tartışmayı daha da yukarı taşıdı. Salonda bulunan çevik kuvvet ve jandarma ekipleri, sanık ve müştekiler arasında girerek güvenliği sağladı. Salondaki tartışmanın kesilmemesi üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray duruşmaya ara verdiğini açıklayarak salonun boşaltılmasını istedi. 

Yağmur Yıldız


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