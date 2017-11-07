Akıncı Üssü'nün bombalanması sırasında asker yakınlarının yaşadığı panik kamerada

Akıncı Üssü'nde yaşanan eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülüyor. Davanın dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtlarında, darbeci pilotların havalanmaması için 16 Temmuz günü Akıncı Üssü'ndeki pistin bombalanması esnasında, lojman bölgesindeki markette alışveriş yapan asker yakınlarının yaşadığı panik görüldü. 16 Temmuz günü saat 10.00 sıralarında alışveriş yapan asker yakınlarının, bol miktarda ekmek, su ve gıda malzemesi aldığı görülüyor. Alışveriş esnasında pistin bombalanması ile çıkan sesten korkan asker yakınları, yere yatıp bağırıyor. Bazı askerlerin "Pist bombalanıyor, bizim her şeyden haberimiz var. Panik yapmayın" dediği duyuluyor.

Abdullah Sarıca

