Akıncı, YÖK Başkanı Saraç’ı kabul etti

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve beraberindeki heyet, KKTC’ye düzenledikleri ziyaret çerçevesinde temaslarda bulunuyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, YÖK Başkanı Saraç ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Büke’yi makamında kabul etti. Görüşmede YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, YÖDAK üyeleri Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ile Prof. Dr. Hülya Harutoğlu da hazır bulundu. Görüşmede Cumhurbaşkanına YÖK ve YÖDAK’ın yükseköğrenim alanındaki eşgüdüm çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Emir Abdurrahman Bulut

