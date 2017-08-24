Akıncı’dan İslam ülkelerine mektup

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, temmuz ayında İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı sonrasında ortaya çıkan durum hakkında, KKTC’nin gözlemci üye olarak yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatına üye devletlerin başkanlarına mektup gönderdi. Akıncı, göreve geldiği günden itibaren müzakere sürecinde Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu yapıcı ve sonuç odaklı tutumu örnekleri ile muhataplarına izah ederek başladığı mektubunda, Kıbrıs Konferansında yaşanan gelişmeler ve sonuç alınamamasının nedenlerini ayrıntılı olarak anlattı.

Akıncı, 2004 yılında gerçekleştirilen referandumlarda Rum tarafının yüzde 76 gibi bir çoğunlukla BM’nin çözüm planına “hayır” dediğini anımsatarak, Rum liderliğinin Crans-Montana sürecinde de çözüm için gerekli siyasi iradeyi göstermediğini dile getirdi. İİT ve üye ilkelerine, çözüm iradesini net bir şekilde ortaya koyan Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız ve dayanaksız izolasyonların kaldırılması çabalarına destek verme çağrısında bulundu.

Emir Abdurrahman Bulut