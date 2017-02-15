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'Akıncılar' FETÖ/PDY’nin yazışmalarını deşifre etti

Kendilerini “Akıncılar" olarak adlandıran ve misyonlarını internet sitelerinde "İnanç ve Ahlaki değerlerimize saldırı yapan, toplum ve kamu vicdanını olumsuz etkileyen Türkiye aleyhtarı internet siteleriyle mücadele" olarak tanımlayan hack grubu, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’e ait olan mail yazışmalarını deşifre etti.

Akıncılar FETÖ/PDYnin yazışmalarını deşifre etti

15 Şubat 2017 16:22

Devletin ilgili kurumlarına teslim edilen yazışmalarda ise uluslar arası basın kuruluşlarının olması da dikkat çekti. 15 Temmuz darbe girişimimin ardından kırmızı bültenle aranan FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen’e, haklarında arama kararları bulunan kurum müdürleri ve profesörler dahil olmak üzere örgüt üyelerinden gelen e-postalar deşifre edildi.

Binlerce yazışma devlete teslim edildi

Hackleme işleminde 3 bin 962 adet e-posta yazışması, 17 farklı veri tabanı, 495 Skype iletişim listesi ve çeşitli dökümanlar ile FETÖ yöneticilerinin parola bilgilerini ele geçirildi.

Kimi görev istedi kimi para talep etti

FETÖ yöneticilerinin parola bilgilerinde yer alan kısımda FETÖ/PDY örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle aranan bir üniversite profesörünün, “ Sayın Gülen'e çok yüksek bir mesajım vardır. Rica etsem iletir misiniz!. Sadrazam geldi sizi masaya davet ediyor! Catcha numaram şifredir anlayacaktır 1600" ifadelerinin yer aldığı e-posta gönderdiği görülüyor. Ayrıca yazışmalarda çoğu vatandaşın ailelerinin geçiminin üstlenildiği takdirde her türlü göreve hazır oldukları da yer alıyor. Düzce’de kamu kurumunda şube müdürü olarak çalışan bir devlet memuru ise telefonlarının dinlendiğini belirttiği e-postasında “35 yıldır vakıf adabıyla yetiştim ve çok müşkülüm. Sizden 2 milyon TL geri ödemek kaydıyla borç istiyorum” diye yazdığı da görüldü.

Uluslar arası basın kuruluşları da var

Terörist Gülen’e gönderilen e postaların içinde en dikkat çekici olanlardan ise Türkiye’de de yayın hakları bulunan uluslarararası medya kurumlarının yazışmaları oldu. İçerikte Gülen ile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında röportaj talebinin yer aldığı görüldü.

Akıncılar: “Hizmetler devletin bekası içindir”

FETÖ ele başının resmi web sitesini hackleyerek yazışmaları elde ettiklerini açıklayan hacker grubu yaptıkları yazılı açıklamalarda binlerce bilgi ve yazışmaları devletin ilgili kurumlarına teslim ettiğini de duyurdu. Açıklamalarında 2001 yılından bu yana devletine hizmeti şiar edindiklerini belirterek; “Çizgisini ve savunduğu değerleri asla değiştirmemiş, milli ve manevi değerlere önem veren anlayışı ile hareket etmiştir. Bundan sonra da hiçbir övgü ve takdir beklentisi olmadan devletine hizmet için faaliyetlerini milletinin bekası için yürütecektir” ifadelerine yer verdi.

Alev Hamitoğulları

Etiketler: deşifre, FETÖ/PDY, yazışma


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