Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Ekonomi »
  • Akiş GYO, 2018’in ilk çeyreğinde AVM kira gelirlerini yıllık bazda yüzde 20 arttırdı

Akiş GYO, 2018’in ilk çeyreğinde AVM kira gelirlerini yıllık bazda yüzde 20 arttırdı

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2018’in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla AVM kira gelirlerini yaklaşık yüzde 20 arttırırken, FAVÖK marjını da yüzde 67 mertebesine getirdi.

Akiş GYO, 2018in ilk çeyreğinde AVM kira gelirlerini yıllık bazda yüzde 20 arttırdı

15 Mayıs 2018 13:15

Akkök Holding’in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), geçen yıllardaki başarılı performansını 2018 yılının ilk çeyreğinde de sürdürdüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada şirket, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla AVM kira gelirlerini yaklaşık yüzde 20 arttırırken, FAVÖK marjını da yüzde 67 mertebesine getirmeyi başardı. Öte yandan sahibi olduğu AVM’lerdeki doluluk oranları Akasya ve Akbatı için sırasıyla yüzde 98 ve yüzde 99 olarak gerçekleşirken, pozitif gelişmeler hisse senedi likiditesinin de yıllık bazda yüzde 23 artmasını sağladı. 

Akasya ve Akbatı AVM’lerde yüzde 98’i aşan doluluk oranı

Akiş GYO’nun toplam varlık büyüklüğünün yüzde 85’ini oluşturan İstanbul’un önemli alışveriş merkezlerinden Akasya ve Akbatı alışveriş merkezleri yılın ilk çeyreğinde operasyonel gelirleri, maliyet yönetimi ve ek gelir kalemleri anlamında iyi bir dönem geçirdi. Yılın ilk çeyreğini yüksek ciro artışıyla geçiren Akasya ve Akbatı alışveriş merkezleri kiralanabilir alan kapasitesi açısından yüzde 98’i aşan doluluk oranı ile faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Alışveriş merkezi sektöründe rekabetin her geçen gün artması ve Anadolu yakasında son bir yılda dört alışveriş merkezinin açılmasına karşın Akasya AVM, toplam mağaza cirosunu yüzde 16 toplam kira gelirini yüzde 20 artırırken, verimli alan kullanımı ve maliyet yönetimiyle FAVÖK oranını artırdı.
Akbatı AVM ise toplam mağaza cirosunu ve kira gelirlerini yüzde 20 artırdı. Akbatı AVM ayrıca ev sahipliği yaptığı sanatsal ve kültürel faaliyetler sayesinde bir yaşam merkezi olarak bulunduğu bölgeye değer katmaya devam ettiğini kaydetti. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç