Akiş GYO 'Global Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ndeki yerini aldı

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 19 Mart 2018 tarihi itibarıyla 'FTSE EPRA/NAREIT Global Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'nde yer aldığı açıklandı. Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Gökşin Durusoy, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu endekse dahil olmamız bizim açımızdan son derece sevindirici ve önemsediğimiz bir gelişme" dedi.

Durusoy sözlerine şöyle devam etti: "Öte yandan son yapılan araştırmalara göre Borsa Yatırım Fonu (BYF) ya da dünya genelinde bilinen adıyla Exchange Traded Funds’ların (ETF) küresel çapta halka açık gayrimenkul şirketlerindeki pay sahipliği yüzde 11.8, ABD’de ise yüzde 23.6’e ulaştı. EPRA’nın (European Property Real Estate Association) çalışmasına göre bu oran orta vadede yüzde 50’lere ulaşabilecek bir potansiyele sahip. Dolayısıyla küresel anlamda takip edilen ve yatırım yapılan bu endekslere girmek çok önemli çünkü Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde ETF’lerin gayrimenkul firmalarındaki pay sahipliği henüz çok daha düşük seviyelerde (yüzde 2-5) fakat bu sahiplik oranının artışı diğer bölgelerin çok üstünde yer alıyor. Buna ek olarak sadece gayrimenkul sektörüne yatırım yapan ETF’lerin gayrimenkul hisselerindeki sahiplik oranı yüzde 4.4 iken genel anlamda hisse senetlerine yatırım yapan ETF’lerin gayrimenkul firmalarındaki sahiplik oranı yüzde 7.4 seviyelerindedir. Dolayısıyla endekse dahil olarak hem yatırımcı tabanımızı genişletebilecek hem de küresel anlamda daha büyük ve daha farklı yatırımcı kitlelerine hitap etme ve onlarla paydaş olma şansını yakalayacağız".

Halka açık şirketlere yatırım yapılan bir platform

FTSE EPRA/NAREIT Global Gayrimenkul Endeksi, EPRA, FTSE (a joint venture by Financial Times and London Stock Exchange) ve NAREIT (National Association of Real Estate Investment Trusts ) tarafından ortak bir platformda yönetilen ve dünya piyasalarındaki halka açık şirketlerin dahil olduğu bir endeks konumunda yer alıyor. Ayrıca, endeks serileri dünyanın en büyük piyasalarını ve en yatırım yapılabilir halka açık gayrimenkul şirketlerinin temsil edileceği şekilde oluşturuldu. Alt endeks gruplarından biri olan gelişmekte olan ülkeler endeksi ise ilgili pazarlardaki halka açık gayrimenkul şirketlerinin performanslarını takip ediyor ve ETF’ler vasıtasıyla halka açık bu şirketlere yatırım yapılabilmesini sağlayan bir platform oluşturulmasına yardımcı oluyor. Endeks serileri aynı zamanda yatırımcıların diğer varlık sınıflarıyla daha az korelasyon ve yeterli likiditeyi de içerek şekilde yatırım yapmalarına imkan tanıyor.