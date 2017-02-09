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AKİŞ ve SAF GYO birleşti

Akiş GYO ve SAF GYO birleştiklerini düzenledikleri toplantıyla açıkladı. Akiş GYO A.Ş. Genel Müdürü Gökşin Durusoy, "Bu birleşme ile özkaynak büyüklüğü açısından özel sektör GYO'ları arasında 3'üncü sıraya yükseldik.

AKİŞ ve SAF GYO birleşti

09 Şubat 2017 17:27

Yeni şirket temettü potansiyeli, rekabet avantajı ve projelerde hareket kabiliyeti sağlayacak" dedi.
Akkök Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Akiş GYO, Türkiye'nin önemli gayrimenkul yatırım ortaklıklarından SAF GYO ile birleşti. Birleşmeyle, iki şirket faaliyetlerine Akiş GYO çatısı altında devam edecek. Birleşmeden önce SAF GYO bünyesinde bulunan Akasya Alışveriş Merkezi; Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin de sahibi olan Akiş GYO çatısı altına girdi. Akiş GYO'nun birleşme sonrası özkaynak değeri 2.5 milyar TL'ye, toplam varlıkları 4 milyar TL'ye ve yıllık kira geliri 320 milyon TL'ye yükseleceği bildirilirken, bu birleşmeyle Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklıklarından birisi olduğu açıklandı.

Durusoy: "Rekabet gücümüz artacak"

Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, SAF GYO'yu bünyelerine katarak yollarına daha güçlü şekilde devam ettiklerini belirtti. İki kurumun kaynaklarının birleşmesinin ekonomik, operasyonel ve rekabet gücü açısından önemli avantaj sunacağını aktaran Durusoy, "Operasyonel açıdan bakılınca alışveriş merkezlerinin doğrudan tek merkeze raporlamasının standardizasyon ve kurumsallaşmaya sağlayacağı katkı ile karar alma süreçleri kısalacak, yönetim avantajı oluşturacak. Marka bilinirliği oluşturma konusunda büyük ve daha güçlü tek bir şirketin öne çıkmasının sağlayacağı faydalar da önemli” dedi.

Birleşme sonrasında doğan daha büyük şirketin rekabet avantajı sağlayacağını da vurgulayan Durusoy sözlerini şöyle sürdürdü: "Şirketin bilanço büyüklüğü düşünüldüğünde potansiyel proje kapsamı genişleyecek, proje geliştirme gücü artacaktır. Birleşme ile Akiş GYO önemli bir kira gelirine sahip olacak. Şirket, önemli temettü dağıtma potansiyeline kavuşacak".

Cadde mağazacılığına 420 milyon TL yatırdı

420 milyon TL yatırımla yükselen cadde projelerinin 2018 yılında tamamlanacağını belirten Durusoy projeler hakkında şu bilgileri verdi: "Ağırlıklı olarak perakende üniteler içeren cadde projelerimiz, sektörün ihtiyaçlarına göre modern biçimde tasarlanarak Bağdat Caddesi'nin prestijine katkıda bulunacak. Cadde mağazacılığında ilk işbirliğimizi Beymen ile gerçekleştiriyoruz. Suadiye'de Beymen için dünya standartlarındaki mimari yaklaşımımızla gerçekleştirdiğimiz özel mağaza Eylül ayında kapılarını ziyaretçilerine açacak".

Yeni markası 'Akapartman'

Ayrıca Durusoy, Akiş GYO yeni markası Akapartman ile de; prestijli ve hayat dolu lokasyonlarda, yenilikçi ve özgün tasarımları, eşsiz mimari özellikleriyle yeni yaşam alanları oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Akapartman markalı ilk proje olan 'Akapartman Suadiye', 3+1 ve 4+1 dubleks tipi seçenekleriyle ve panoramik deniz manzarasıyla dikkat çektiği kaydedildi.

Beykoz'a 150 milyon TL'lik proje Beykoz bölgesinde de yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini ifade eden Gökşin Durusoy, 2018 yılında 40 bin metrekare alan üzerinde 150 milyon TL’lik yatırımla konut ve ticari alanların bulunduğu projeye başlayacaklarını sözlerine ekledi. 


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