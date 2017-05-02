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Akkök Holding CFO'su yönetim kuruluna katıldı

Akkök Holding CFO’su Özlem Ataünal, Akkök Holding Yönetim Kurulu’na katıldı.

Akkök Holding CFOsu yönetim kuruluna katıldı

02 Mayıs 2017 11:34

Kimya, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren ve biri yurt dışında olmak üzere 18 ticaret ve sanayi şirketi ile 18 üretim tesisi bulunan Akkök Holding’in CFO’su Özlem Ataünal, Akkök Holding Yönetim Kurulu’na katıldı. Yapılan açıklamada, aynı zamanda Akkök Holding İcra Kurulu Üyesi olan Özlem Ataünal, bundan sonra İcra Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlenecek.

Özlem Ataünal kimdir?
2000 yılından bu yana Akkök Holding şirketlerinde görev yapan Özlem Ataünal, Gruptaki kariyerine Akenerji A.Ş. Bütçe ve Finans Müdürü olarak başladı. 2005 yılında Akkök Holding’in CFO’su olan Ataünal, 2012 yılında mevcut görevi devam edecek şekilde, Holding’in Finanstan sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Aynı yıldan itibaren grubun halka açık ve yabancı ortaklı şirketleri de dahil olmak üzere, çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başladı. 2016 yılında, mevcut sorumluluklarına Akkök Holding Strateji ve İş Geliştirme’yi de ekleyen Ataünal, Akkök Holding Riskin Erken Teşhisi Kurulu Üyesi olarak da görev almaktadır. 2017 yılından itibaren Grubun enerji sektöründen sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak da çalışan Özlem Ataünal, 2013 yılından bu yana TÜSİAD’ın üyesi olup, İngilizce bilmektedir ve evlidir.
 

Etiketler: Akkök Holding CFO, Özlem Ataünal


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