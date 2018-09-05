Aklın yolu sabit saat

Türkiye yaz saati uygulamasıyla Avrupa’ya örnek oldu. Kıta genelinde 4,6 milyon Avrupalının görüşüne başvuran AB Komisyonu “Yaz saati uygulaması kalcı hâle gelsin mi?” diye sordu. Yaklaşık 6 hafta süren anketin ardından vatandaşların yüzde 80’den fazlası Türkiye’de uygulamada olan kalıcı yaz saatinden yana oyunu kullandı. Böylece her 5 Avrupalıdan 4’ü sabit saat uygulamasını tercih etti. Uygulama üye ülkeler ve parlamento tarafından onaylanıp yasalaşmasıyla devreye girecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye’nin kalcı yaz saati uygulamasına iki yıl önce geçtiğini belirterek şöyle konuştu: “Demek ki aklın yolu bir. Sabit saat uygulamasına 2016’da geçen Türkiye, AB’ye de örnek oldu. AB’nin yapmış olduğu anket ve analizler sabit saat uygulamasını (tüm yıl boyunca yaz saati uygulamasını) teyit ediyor. Sürecin sosyal, ekonomik ve psikolojik taraflarını düşündüğümüzde Türkiye’nin son iki yılda kat ettiği mesafe bizler için önemli bir tecrübe oldu. Ayrıca, Türkiye’deki sabit saat uygulaması AB’nin de almış olduğu bu karara referans oldu.”

“6 BİN 161 SAAT DAHA FAZLA AYDINLIKTAN YARARLANDIK”

Bakan Dönmez Türkiye’nin yaz saati uygulamasıyla uygulamasının enerjiden ciddi anlamda tasarruf sağladığına dikkat çekerek, “08.30-17.30 mesai saatleri içerisinde 81 il Türkiye geneli kişi başı 64 saat, toplamda 6 bin 161 saat daha fazla aydınlıktan yararlandı. 17.00-18.00 saatlerindeki elektrik tüketiminin azaldığı, 08.00’de arttığı ancak pik saatlerdeki azalışın daha yüksek olduğu ve net bir tasarruf sağladığı, şebeke iletim sistemi açısından ortalama bin 879 megavatsaatlık bir hareket kabiliyeti oluşturduğu, diğer bir ifadeyle maliyeti iki milyar dolar olan 2 bin megavatlık ilave enerji santrali ihtiyacını ortadan kaldırdı. Türkiye’nin artan güneş enerjisi santralleri ile bu santrallerden gün ışığında yapılan üretimin mesai saatleri ve elektrik tüketim profili ile uyumunun arttığı tecrübe edildi. Ayrıca, konut ve hizmet sektöründeki elektrik tüketiminde tasarruf sağladığı görülmüştür” dedi.