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AKM’de inşaat aralıksız devam ediyor

Yaptığı her projesiyle ilçenin farklı noktalarına prestij kazandıran Çankaya Belediyesi’nin en önemli yatırımı Atatürk Kültür Merkezi hızla yükseliyor. Eskişehir Yolu üzeri Mustafa Kemal Mahallesi sınırlarında bulunan merkez, Türkiye’nin ikinci Ankara’nın ise en büyük kültür sanat merkezi olacak.

AKMde inşaat aralıksız devam ediyor

27 Ocak 2018 12:12

İlçenin dört bir yanında Çankaya Evinden yüzme havuzuna, pazar yerinden kreşe inşaat çalışmaları devam eden Çankaya Belediyesinin kültür sanat merkezi olarak inşa ettiği en büyük yatırımı Atatürk Kültür Merkezi hızla yükseliyor. Çalışmalar kış şartlarında da devam ediyor. Başkentin eser yapıları arasına girecek olan Atatürk Kültür Merkezi, Ankara’nın gözde semti olan Mustafa Kemal Mahallesi’nde yer alıyor. 22 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi, uluslararası mimari örneklerden hareketle, seyirci ve sanatçıların tüm ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Akustiğiyle dünya standartlarına sahip olacak Merkez, Bin ve 500 kişilik iki salonuyla önemli sahne etkinliklerine, galeri kullanımlı fuayesiyle de sergilere ev sahipliği yapacak. Merkez, planlanan 250 araçlı otoparkı ile de misafirlerine kolaylık sağlayacak.

Etiketler: Atatürk Kültür Merkezi

 

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