Akmerkez, Akbatı ve Akasya’ya 21 ödül

Akkök Holding’in gayrimenkul sektöründeki yatırımları Akmerkez, Akbatı ve Akasya alışveriş merkezleri 6 onur, 10 altın ve 5 platin olmak üzere toplamda 21 ödüle layık görüldü. Yapılan açıklamada, Akmerkez, Sevgililer Günü’nde sevgi sözcüklerinin işaret diline aktarıldığı ‘Aşkını Başka Dilde Anlat’ etkinliğiyle stratejik iletişim-özel etkinlik- kurumsal sosyal sorumluluk ve pazarlama kampanyası kategorilerinde 1 altın ödül ve 2 onur ödülüne layık görüldü. Akmerkez’le Mutlu Bir Yıl projesi ise stratejik iletişim- medya ilişkileri- halkla ilişkiler- pazarlama özel etkinlik kategorilerinde 3 altın, 1 platin olmak üzere tam 4 ödüle sahip oldu.

Akasya ‘Hisart Diorama ve Canlı Tarih Sergisi’ne iki ödül birden

Akasya Kültür Sanat’ta (AKS) sergilenen tarih müzesi ‘Hisart Diorama ve Tarih Sergisi’ ve serginin poster tasarımlarıyla 2 platin ödülün sahibi oldu. Akasya’da gerçekleşen etkinliklerin poster tasarımları, Akasya Info broşürleri ve Hisart Diorama ve Tarih Sergisi promosyonel malzemeleri ile 3 altın, Babalar Günü etkinliği ve etkinlik broşür kapağı ile de onur ödülüne layık görüldü. Çocuklara tatil fırsatı sunan Akbatı Yaz Okulu projesiyle stratejik iletişim kategorisinde altın ödüle sahip olurken, aynı kategoride yine çocuklar için düzenlenen ‘Bu Macera Cesaret İster’ altın, ‘Şirinler Kayıp Köy’ etkinliği de platin ödülün sahibi oldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Nilgün Belgün ve Oylum Talu’yu misafirlerle buluşturan Akbatı, bu projesiyle ise Stratejik İletişim kategorisinde altın ödül kazandı. 2013 yılında başlattığı ve hala devam eden ‘Çocuğum İçin’ projesi kapsamında sürdürdüğü ‘Aile Festivali’ ise bilgilendirici video kategorisinde platin ödüle layık görüldü. ‘Açık Hava Sineması’ Stratejik İletişim Kategorisi’nde onur ödülü kazanırken, ‘Mutlu Yılbaşı Kartları’ projesi de dijital medya eğlence kategorisinde onur ödülüne layık görüldü.