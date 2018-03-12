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AKM'nin yıkımındaki son durum havadan görüntülendi

Yıkımına başlanan Atatürk Kültür Merkezi’nin son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde kültür merkezinin dış cephe camlarının tamamen söküldüğü ve çatının beton bölümünden yıkıldığı görülüyor.

AKMnin yıkımındaki son durum havadan görüntülendi

12 Mart 2018 15:20
AKM'nin yıkımındaki son durum havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Yıllardır herhangi bir etkinlik düzenlenmeyen Atatürk Kültür Merkezi yıkılmaya devam ediyor. Kültür merkezinin dış cephe ve camları tamamen söküldü. Çatısının ise beton bölümünden yıkıldığı görülüyor. Yerine 2 bin 500 kişilik bir opera binası inşa edilecek kültür merkezinin harabeye dönen hali havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Kültür merkezi içerisinde hiçbir eşyanın olmadığı sadece kolonların kaldığı görüldü. Murat Tabanlıoğlu’nun Mimarlığında yeniden inşa edilerek modern bir yapı haline getirilecek olan merkezin açılış tarihiyle ilgili ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatını 2019’un ilk çeyreğinde bitireceğiz" demişti 

Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun

Etiketler: Atatürk Kültür Merkezi

 

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