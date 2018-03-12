AKM'nin yıkımındaki son durum havadan görüntülendi

Yıllardır herhangi bir etkinlik düzenlenmeyen Atatürk Kültür Merkezi yıkılmaya devam ediyor. Kültür merkezinin dış cephe ve camları tamamen söküldü. Çatısının ise beton bölümünden yıkıldığı görülüyor. Yerine 2 bin 500 kişilik bir opera binası inşa edilecek kültür merkezinin harabeye dönen hali havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Kültür merkezi içerisinde hiçbir eşyanın olmadığı sadece kolonların kaldığı görüldü. Murat Tabanlıoğlu’nun Mimarlığında yeniden inşa edilerek modern bir yapı haline getirilecek olan merkezin açılış tarihiyle ilgili ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatını 2019’un ilk çeyreğinde bitireceğiz" demişti

Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun