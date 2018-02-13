AKM'ye ilk kazma vuruldu

Yıllardır yıkımı gündemde olan AKM'de yıkım işlemleri başladı. AKM'ye ilk kazma vurulurken, çalışmalar da görüntülendi. İşçilerin camları kırmaya başladığı görülürken, çalışmaların da hızlandığı görüldü. Yıkılacak binanın yerine yapılacak 2 bin 500 kişilik opera binasının 2019'un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanıyor. İnşa edilecek Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada’ya uzan kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM’de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. Atatürk Kültür Merkezi’ne uzanan araç trafiği ise yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek. Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ise 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.