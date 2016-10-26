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Akne ve sivilcelere son

Özellikle ergenlik döneminde baş gösteren ve zamanla gittikçe artan sivilcelerin, kötü bir görünüşe neden olduğu için herkesin muzdarip olduğu bir sorun olduğunu belirten Uzman Estetisyen Neslim Güngen, konu hakkında bilgi verdi.

Akne ve sivilcelere son

26 Ekim 2016 11:56

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "İnsan derisinin içinde özellikle de boynun yukarısında kalan bölgelerde her tüy ağzına bir yağ gözeneği düşmektedir. Bu yağ gözeneklerinin içinde de cildimizin parlaklığını sağlayan, onu dış koşullardan, rüzgar, güneş vb. koruyan sebum diye bilinen sabunumsu bir madde bulunmaktadır. Gözeneklerin içerisine dolan bu yağ, bakteri ve ölü hücre kalıntılarının birikmesi ve havayla temas etmesi akne ve sivilcelerin ortaya çıkmasına neden olur" dedi.

Yiyeceklerin (kuruyemiş, yağlı yiyecekler, gazlı içecekler vs) akneyi arttırdığı bilimsel olarak kanıtlanmadığını kaydeden Güngen, "Ancak eğer bu gıdaları yediğinde kişide akne lezyonlarının arttığı gözlendiyse bu gıdalardan uzak durulmalıdır. Yüz temizliğine önem gösterilmelidir. Uzmanımızın tavsiye ettiği ürünlerle cilt günde 2 kez arındırılmalıdır. Merkezimizde uygulanan akne tedavisiyle cildiniz yepyeni ışıl ışıl bir görünüme sahip olacak" şeklinde konuştu.

Etiketler: akne, sivilce


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