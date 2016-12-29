Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » AKOM’dan elektrik kesintisi ve İGDAŞ uyarısı

AKOM’dan elektrik kesintisi ve İGDAŞ uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden elektrik kesintileri sırasında kombilerin kapatılması konusunda açıklama yapıldı.

AKOMdan elektrik kesintisi ve İGDAŞ uyarısı

29 Aralık 2016 21:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yaşanan elektrik kesintisi ve İGDAŞ uyarısı yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada “İstanbul’da hava muhalefeti nedeniyle yer yer elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgelerde bulunan abonelerimizin, kombi ve kazanlarını elektrikler tekrar gelene kadar kapalı konuma getirmeleri gerekmektedir. Elektrik geldikten sonra, cihazların birden çalışmaya başlamasıyla doğalgazda yüksek gaz akımı meydana geliyor. Yüksek gaz akımı ile birlikte aktarma cihazları otomatik olarak kendini güvenli duruma getirerek gazı kesmektedir. Ani yüklenmeler doğalgaz cihazlarında arızaya sebep olup doğalgaz dağıtımını olumsuz etkilemektedir. İGDAŞ, bu konuda gerekli önlemleri almış olup, muhtemel aksaklıklara karşı takviye teknik ekipler bekletilmektedir. Abonelerimizin bu konuda hassasiyet göstermeleri ve kombilerini elektrikler gelene kadar kapalı konumda tutmaları önemle duyurulur” denildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 1°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç