Akpınar " Bağımsızlığımızı onur ve gurur ile kutluyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 1983'te bağımsızlığını ilan ettiği gün olan ve her yıl “KKTC Cumhuriyet Bayramı” olarak kutlanan 15 Kasım için tüm yurtta ve yavru vatan KKTC'de çeşitli anma ve kutlama etkinlikleri düzenleniyor. Bu anlamlı günde bir mesaj yayınlayan GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, mesajında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35'inci kuruluş yıl dönümünü, onur ve gurur ile kutlandıklarını ifade etti.

“35 yıl önce dünyaya ilan ettiğimiz en anlamlı gün”

Akpınar; Girne Amerikan Üniversitesi, Uluslararası GAÜ Kampüsleri, GAÜ Okullar Grubu ve tüm çalışanları adına kamuoyu ile paylaştığı yazılı mesajında, "Büyük fedakarlıklar ile kazandığımız ebedi varlığımızın, bağımsızlığımızın; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nin kuruluşu ile perçinleyerek, 35 yıl önce dünyaya ilan ettiğimiz en anlamlı günü kutluyor, tüm insanlık için barış ve huzur dolu bir dünya diliyorum" dedi.



