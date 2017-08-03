Akpınar; “Devletimiz; üniversitelerin nicel sayısı yerine, nitel özellikleri ve kapasitelerine acil olarak yönelmelidir”

Yüksek eğitim sektörüne yönelik yayın yapan bir dış kaynaklı bir derginin sorularını yanıtlayan Akpınar; “Güney Kıbrıs Devleti, üniversitelerini; iş dünyaları ile ortak yatırım ve işbirliği yapmaya çağırarak, devlet desteğini sınırsız olarak, hizmetlerine sunmaya gayret ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise; devletimizin icra organları nitel yaklaşımlar yerine, nicel bir tutum ile sayısal büyümeye konsantre olmuş görünüyor. En azından, yeni üniversiteler için verilen izin sayısındaki rakamsal artıştan bunu anlayabiliyoruz. Devletimizin, acil olarak üniversitelerin nitel özellikleri ile toplam kalitedeki kapasitelerine yönelmesini arzu ediyoruz. Ancak her şeye rağmen, yılmadan; Otuz yılı aşkın bir sürede, öz kaynakları ile çok kısıtlı ve sıkıntılı süreçler sonucu, bugün uluslararası arenada adını duyurmayı başaran GAÜ’nün, dün olduğu kadar bugün de; KKTC’nin ‘ilk özel üniversitesi’ misyonunun tüm sorumluluklarını yerine getireceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.” şeklinde konuştu.

“Yeni jenerik kampüsler için hazırlıklar devam ediyor”

LYS sürecinin ardından, yoğun bir tercih dönemi yaşadıklarını, ve önümüzdeki 50 yılın yükselen meslek grupları arasında en üst sıralarda olan; havacılık ve pilotaj bölümleri için burslarını artırdıklarını ifade eden GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar; “GAÜ’yü tercih etmiş, ve aramıza katılacak yeni öğrencilerimize, şimdiden hoşgeldiniz diyorum. Küresel gelişim programı dahilinde, Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika Kıtası’nda yeni jenerik kampüsler için çalışmalarımız ve hazırlıklarımız da devam ediyor.” dedi.

