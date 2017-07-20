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Akpınar; " Minnet ile anıyoruz"

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar; Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43'üncü yıl dönümü ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Akpınar; &quot; Minnet ile anıyoruz&quot;

20 Temmuz 2017 14:24

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Akpınar’ın mesajında şu ifadeler yer aldı: ,"Bugün kendilerini Kıbrıs Türkleri'nin varoluş ve özgürlükleri için feda eden kahraman mücahitlerimizi, mehmetçiklerimizi, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ile anıyoruz. Ekonomik açıdan büyüyen bir ülke olarak, Kıbrıs Türkü'ne uygulanan haksız ambargoların ve sert politikaların bir sonu olacak, Ada için onurlu ve kalıcı çözüm en içten temennimizdir. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tüm içtenliğim ile kutluyorum."

Etiketler: 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Serhat Akpınar


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