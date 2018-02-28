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Akpınar, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile bir araya geldi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Kıbrıs Diplomatlar Birliği Başkanlığı görevini yürütmesinin yanında, KKTC’nin Gezici Büyükelçisi misyonunuda üstlenerek, Moldova’da üst düzey resmi temaslarda bulunmaya devam ediyor.

Akpınar, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile bir araya geldi

28 Şubat 2018 13:20

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile Moldova Cumhurbaşkanlığı Sarayında, Gagavuzya Cumhurbaşkanı Irina Vlah ile birlikte özel bir gündem için bir araya gelen Akpınar ve beraberindeki heyet, GAÜ’nün Moldova ve Gagavuzya’daki faaliyetlerini aktardı.
Cumhurbaşkanı Dodon, GAÜ’nün Moldova‘da ki faaliyetlerinin yanında, Gagavuzya Komrat Şehrindeki Yüksek Öğretim faaliyetlerinin önemini aktarırken, Kişinev ve Comrat şehirlerinde ortaya koyulan yatırımlardan ve katkılardan dolayI büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, ”Gagavuzya Cumhurbaşkanı benim kardeşim. Kardeşimin dostları benim de dostlarımdır” dedi.
Cumhurbaşkanı Dodon, GAÜ’ye, Moldova’nın Yüksek Öğrenimine uluslararası yön verme programlarında başarı dileklerini iletirken, turizm alanındaki eğitim ve açılımlarına Gagavuzya ve Kişinev’de tüm desteklerinin verileceğini, yüksek öğretim ve turizm alanında GAÜ’nün bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak istediklerini aktardı.
Akpınar görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşmede, gerek KKTC, gerekse GAÜ ve AUM’u anlatma fırsatı bulduklarını belirterek, başarı yolculuklarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Gagavuzya Cumhurbaşkanı Irina Vlah ile birlikte gerçekleştirdikleri görüşmenin çok olumlu geçtiğini aktaran Akpınar, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon’un, özellikle GAÜ’nün Moldova ve Gagavuzya açılımı için Devlet olarak destek verdiklerini söylediğini, tüm görüşmelerin çok samimi ve güven ortamı içerisinde gerçekleştiğini vurguladı.
  

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Serhat Akpına

 

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