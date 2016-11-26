Kent merkezinde Mısır Çarşısı içerisinde ayakkabıcı dükkanları bulunan Tayfun A. ve Kaan A. kardeşler ile akrabaları olan Furkan B. ve babası Tuncay B. arasında iddiaya göre anlaşmazlık yüzünden kavga çıktı. Kavgada Tayfun A. ve Kaan A. kardeşler bıçakla Furkan B. ile ve babası Tuncay B.’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtılar.

Yaralı iki şahıs olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken bacağından hafif yaralanan baba Tuncay B., ''Cumhuriyet savcılığından geliyorum. Bizi öldürecekler dedim. Savcı bey beni karakola gönderdi. Dünden beri 3 tane şikayetim var. Adalet buysa bizi öldürmeleri mi lazım'' diyerek isyan etti.

Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaparken zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cahit Özçelik