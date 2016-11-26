Diğer
Kategoriler

Akrabaların kavgası kanlı bitti

Malatya’da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Yaralıların kısa süre önce savcılığa şikayette bulunarak can güvenliklerinin olmadığını söyledikleri ileri sürüldü.


26 Kasım 2016 15:06

Kent merkezinde Mısır Çarşısı içerisinde ayakkabıcı dükkanları bulunan Tayfun A. ve Kaan A. kardeşler ile akrabaları olan Furkan B. ve babası Tuncay B. arasında iddiaya göre anlaşmazlık yüzünden kavga çıktı. Kavgada Tayfun A. ve Kaan A. kardeşler bıçakla Furkan B. ile ve babası Tuncay B.’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtılar.

Yaralı iki şahıs olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken bacağından hafif yaralanan baba Tuncay B., ''Cumhuriyet savcılığından geliyorum. Bizi öldürecekler dedim. Savcı bey beni karakola gönderdi. Dünden beri 3 tane şikayetim var. Adalet buysa bizi öldürmeleri mi lazım'' diyerek isyan etti.

Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaparken zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Cahit Özçelik


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç