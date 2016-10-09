FETÖ elebaşı Fetullah Gülen akrabalarını cemaat içerisindeki zengin iş adamlarının çocuklarıyla evlendirerek servet ve sermaye kontrolünü elinde tutmaya çalıştığı ortaya çıktı. Ayrıca, Gülen’in akrabalarıyla evlendirilen kişilere örgüt içerisinde ‘üst düzey’ görevler verildiği de kaydedildi. İddianamede, Gülen’in özellikle bürokrat, siyasetçi ve iş adamlarının örgüte kazandırılması için akrabalık bağı kurulması amacıyla evliliklerin gerçekleştirildiği bildirildi. İddianamede, “Bazı evlilikleri bizzat Fetullah Gülen organize etmiş, örgüt adına faaliyet yürüten Ali Katırcıoğlu, Yusuf Pekmezci ve İsrafil Çalışkan gibi iş adamlarının çocukları Fetullah Gülen’in yeğenleri ile evlendirildi. Ayrıca Ahmet Kurucan, Cevdet Türkyolu, Adem Kalaç, Osman Karakuş gibi üst düzey örgüt mensuplarının kendileri veya çocukları yine Fetullah Gülen’in yeğenleri ile evlendirilmiştir” denildi.

Örgüt içerisinde toplanan himmet paraları sayesinde örgüt elebaşı Gülen’in akraba çevresinin bu sayede zenginleştiği ifade edilen iddianamede “Kutsal hoca payının kitap telif ücreti olarak sisteme sokulup, yurt dışına gönderildiği ve akrabalarına servet olarak verildiği görülmüştür” tespiti yer aldı. İddianamede Gülen’in işleri görüşüp danıştığı kişilerden oluşan istişare heyetinde akrabalarının da yer aldığı ifade edildi. Gülen tarafından verilen talimatlarının uyulup uyulmadığını kontrol etmekle görevli olan akrabalar bunun yanı sıra bilgi toplamak, rehberlik yapmak, kontrol ve teftiş işlerini yürüterek bazı örgüt üyelerini ikaz etmekle de görevli oldukları kaydedildi.

Ebru Karatosun - Türkiye gazetesi