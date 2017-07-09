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Aksaray Belediyesi 15 Temmuz tweeti ile Türkiye gündeminde

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin yıl dönümüne sayılı günler kala Türkiye genelinde olduğu gibi Aksaray’da da çeşitli etkinlikler yapılırken, Twitter’da #AksarayUnutmadıUnutmayacak adıyla açılan hashtag yoğun ilgi gördü.

Aksaray Belediyesi 15 Temmuz tweeti ile Türkiye gündeminde

09 Temmuz 2017 15:20

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin yıl dönümü kapsamında birçok etkinlik düzenleyen Aksaray Belediyesi, gece gündüz demeden darbeyi unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirten etkinliklere imza atıyor. Bu kapsamda bugün öğlen saat 12’de Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın talimatı ile bir etkinliğe imza atıldı. Aksaray Belediyesinin, 15 Temmuz'da tüm Türkiye ile birlikte Aksaray’ın hain darbe girişimine karşı dik duruşunu özel resimlerle anlattığı #AksarayUnutmadıUnutmayacak adıyla açılan hashtag yoğun ilgi gördü. Hashtag açıldıktan sonra kısa sürede tweetleme rekoru kıran etkinlikle Aksaray Belediyesi adeta Türkiye’nin gündemine oturdu.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ilk günkü heyecan, kararlılık, cesaret, azim korkusuzluk ve vatandaşlarla beraber birlik ve beraberlik içerisinde 15 Temmuz’u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile ilk gün olduğu gibi şimdi de can pahasına tüm Aksaraylılarla birlikte meydanlara nöbet tutmaya, gerekirse savaşmaya bile hazır olduklarını belirten Başkan Yazgı, “Ne olursa olsun, kim olursa olsun ve ne yaparlarsa yapsınlar, asla ama asla bayrağımızı indirmeye, ezanımızı susturmaya, vatanımızı bölmeye kimsenin gücü yetmez, yetmeyecek” dedi. 

Yasin Can


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