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Aksaray Hasan Dağı'nda yangın

Aksaray’da Hasan Dağı’nda çıkan çalı yangını Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Aksaray Hasan Dağında yangın

29 Kasım 2016 11:59

Yangın, dün akşam saatlerinde Hasan Dağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Dağı’nda çalılar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden bölgedeki köy halkı durumu Orman İşletme Müdürlüğü ve Acil Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi. Hemen harekete geçen ekipler kısa sürede yangın mahalline gelerek soğutma çalışması yaptı. 16 kişilik AFAD ekibi, 4 kişilik jandarma ve 6 kişilik Orman İşletme ekibinin katıldığı söndürme çalışması gece yarısına kadar devam etti. Yangın, ekipler tarafından yaklaşık 4 saatte tamamen söndürüldü. 

Yasin Can

Etiketler: AFAD, aksaray, Hasan Dağı


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