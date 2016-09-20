Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Aksaray Valiliği’nden dolandırıcılık uyarısı

Aksaray Valiliği’nden dolandırıcılık uyarısı

Aksaray Valiliği, vali ve vali yardımcılarının isimleri kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını ve vatandaşların duyarlı olması gerektiğini duyurdu.


20 Eylül 2016 17:48

Aksaray Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Son günlerde Sayın Valimizin, Vali Yardımcılarımızın ve İl Müdürlerimizin makamları veya isimleri kullanılarak gerek ilimizde, gerekse de ilimiz dışındaki hayırsever vatandaşlarımız ve şirketler aranarak, yardım bahanesiyle vatandaşlarımızın iyi niyet duygularını istismar ederek yardım talebinde bulunulduğu tespit olunmuştur. Valiliğimizin başlattığı herhangi bir yardım kampanyası bulunmadığı gibi, verilen hesap numarasına para aktarılmasını isteyen şahıslarla Aksaray Valiliği'nin hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Gerek hayırsever vatandaşlarımızın, gerekse de şirket yöneticilerimizin böyle bir durumla karşılaşmaları halinde iyi niyetlerini istismar eden bu kişi veya kişilere itibar etmemeleri ve durumun ivedilikle Valilik, Kaymakamlık, Emniyet güçlerine veya Savcılığa iletmeleri kamuoyuna önem ve saygı ile duyurulur” denildi. 

Yasin Can
 

Etiketler: aksaray valiliği


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!