Aksaray Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Son günlerde Sayın Valimizin, Vali Yardımcılarımızın ve İl Müdürlerimizin makamları veya isimleri kullanılarak gerek ilimizde, gerekse de ilimiz dışındaki hayırsever vatandaşlarımız ve şirketler aranarak, yardım bahanesiyle vatandaşlarımızın iyi niyet duygularını istismar ederek yardım talebinde bulunulduğu tespit olunmuştur. Valiliğimizin başlattığı herhangi bir yardım kampanyası bulunmadığı gibi, verilen hesap numarasına para aktarılmasını isteyen şahıslarla Aksaray Valiliği'nin hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Gerek hayırsever vatandaşlarımızın, gerekse de şirket yöneticilerimizin böyle bir durumla karşılaşmaları halinde iyi niyetlerini istismar eden bu kişi veya kişilere itibar etmemeleri ve durumun ivedilikle Valilik, Kaymakamlık, Emniyet güçlerine veya Savcılığa iletmeleri kamuoyuna önem ve saygı ile duyurulur” denildi.

Yasin Can

