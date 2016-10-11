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Aksaray’a İsveç ineği

Nüfusun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, kalitenin artırılması için Danimarka’dan 476 adet İsveç Kırmızısı ırkı inek getirildi.


11 Ekim 2016 15:05

Danimarka’dan İsveç Kırmızısı ırkı inekleri getiren Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, bu ırkın et ve süt veriminin yüksek olduğunu, ayrıca sütteki yağ oranının fazla olduğunu söyledi. Bu kapsamda asıl amaçlarının Aksaray’daki hayvancılığı ve verimliliği daha da arttırarak kaliteye kavuşturmak olduğunu dile getiren Başkan Kayan, “Biz bu İsveç Kırmızısı ırkı hayvanları Danimarka’dan getirdik. Tabii buradaki amacımız, üreticilerimizin hem iç piyasadaki hayvanların yüksek olması, bunların fiyatları üreticilerimize biraz daha hesaplı geldi, biraz da iç piyasayı rahatlatmak adına talepler vardı. Biz bunu dikkate alarak üreticilerimizin isteği doğrultusunda böyle bir ırkı Aksaray’a getirmeyi düşündük. Bu ırk hem etçi, hem sütçü. Yani iki özelliği birden taşıyor. Bu ırkın hem et verimi, hem de süt verimi yüksek. Yani kombine bir hayvan. Buradaki bir diğer amacımız da Aksaray’daki süt kalitesini artırmak için yağ oranı bu hayvanlarda daha da yüksek. Yaklaşık 4 ve en düşüğü 3.8 oranında sütünde yağ oranı mevcut. Yaklaşık 30 üyemize 476 adet hayvan getireceğiz. İlk partide 225 tane inek getirdik. Üreticilerimiz de hayvanlardan memnun kaldılar” dedi.

Hayvan üreticileri ise en iyi ırkı bulmak adına İsveç Kırmızısı ırkı inekleri aldıklarını belirterek, “Bizde 3 tane farklı ırk var. En iyisini bulmaya çalıştığımız için bunların daha iyi olduğunu düşündük. Yapısı itibari ile siyah tırnak olduğu için, holstein ve simental arasında bir ırk olması nedeniyle bu ırkın üretimini düşünüyoruz. Birliğimizin getirdiği İsveç Kırmızısı ineklerimizi almaya geldik. Bu hayvanları tercih etmemin sebebi süt veriminin, et veriminin, sütteki yağ oranının yüksek olmasıdır. Kaliteli olduğu için bu hayvanları tercih ettim. Başkanımıza teşekkür ediyorum” dediler.

Yasin Can


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