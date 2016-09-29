Şehidin dedesinin evi olan Aksaray Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki evine taziye çadırı kuruldu. Şırnak'ta şehit Altınsoy ile görev yapan özel harekatçı polisler de Aksaray'a geldi. Şehidin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliğine defnedilecek.

Şehidin babası Faruk Altınsoy'un Muğla ilinde öğretmen olduğu, annesinin ev hanımı olduğu ve şehidin 3 kardeş olduğu öğrenildi. Şehit Altınsoy'un 5 yıllık polis olduğu ve Şırnak iline bu yıl tayinle gittiği öğrenildi.

Yasin Can

AKSARAY