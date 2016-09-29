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Aksaray’a şehit ateşi düştü

26 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan, 11 polisin şehit olduğu ve 78 polisin de yaralandığı terör saldırısında ağır yaralı olarak GATA’ya kaldırılan ve 33 gündür yoğun bakımda olan Aksaraylı Özel Hareket Polisi Sefa Altınsoy tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Aksaraya şehit ateşi düştü

29 Eylül 2016 10:38

Şehidin dedesinin evi olan Aksaray Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki evine taziye çadırı kuruldu. Şırnak'ta şehit Altınsoy ile görev yapan özel harekatçı polisler de Aksaray'a geldi. Şehidin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliğine defnedilecek.
Şehidin babası Faruk Altınsoy'un Muğla ilinde öğretmen olduğu, annesinin ev hanımı olduğu ve şehidin 3 kardeş olduğu öğrenildi. Şehit Altınsoy'un 5 yıllık polis olduğu ve Şırnak iline bu yıl tayinle gittiği öğrenildi.

Yasin Can
AKSARAY 


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