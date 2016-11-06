Edinilen bilgiye göre, Adana Karayolu üzerinde rutin yal kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Adana’dan Aksaray istikametine seyreden Durdu A. (27) idaresindeki 27 L 0350 plakalı TIR’ı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu şoförün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri araçta arama yaptı. TIR’ın dorsesinde yapılan aramada koliler içine gizlenmiş çeşitli markalarda 25 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, TIR şoförünü gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yasin Can