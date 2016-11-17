Operasyon, sabah erken saatlerde Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, ilçede halkın huzur ve güvenliği için çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan polis, sabah erken saatlerde operasyon için düğmeye bastı. 250 polisin katıldığı operasyonda 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Gökhan G., Hüseyin D., Yunus P., Ahmet E., Raşit E., Mustafa A., Fatih Ç., Mustafa A., Aydın G., Murat A., Akif Ç., Servet A., Gökhan A., Hüseyin K. ve Ali D. evlerinde yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler Ortaköy Devlet Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin yakalandığı evlerde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfekler ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fadime Vurgun - Yasin Can