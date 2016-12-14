Olay, merkeze bağlı Genç Osman köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı sobayı yaktıktan sonra uyuyan Seyfullah Y. (30), Yeliz Y. (29) ve Muhammet Y. (34), şiddetli rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah erken saatlerde evdeki diğer yakınlarının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri zehirlenen 3 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Aksaray Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Fadime Vurgun

AKSARAY