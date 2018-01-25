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Aksaray'da 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Aksaray'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aksarayda 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

25 Ocak 2018 15:24

Edinilen bilgiye göre, Laleli Mahallesi'nde ikamet eden Şaban Ş. (65), eşi Pakize Ş. (63), torunları Yusuf Ş. (3) ve Enes Ş. (3) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 kişi, tedavi altına alındı.

Diğer olay ise, Nakkaş Mahallesi'nde meydana geldi. Ülküye Ç. (43) ile Emire Ö. (34), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan iki kadın tedavi altına alındı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  

Yasin Can

Etiketler: karbonmonoksit gazı

 

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