Aksaray'da 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Laleli Mahallesi'nde ikamet eden Şaban Ş. (65), eşi Pakize Ş. (63), torunları Yusuf Ş. (3) ve Enes Ş. (3) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 kişi, tedavi altına alındı.

Diğer olay ise, Nakkaş Mahallesi'nde meydana geldi. Ülküye Ç. (43) ile Emire Ö. (34), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan iki kadın tedavi altına alındı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yasin Can