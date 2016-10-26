Operasyon, merkeze bağlı Yapılcan köyünde bir arazide bulunan tesise düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, köyde kurulu bir tesiste kaçak yağ üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tesisi teknik ve fiziksel olarak takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta süren takibin ardından yeterli delil ve bulguya ulaşan jandarma ekipleri, sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Çok sayıda jandarma ekibinin gerçekleştirdiği operasyonda tesiste yağ üretiminde kullanılan kalorifer, yağ üretiminde kullanılan depolar, çok sayıda yağ üretiminde kullanılan düzenek ile birlikte piyasaya sürülmeye hazırlanmış toplam 6 ton kaçak yağ ele geçirildi. Olayla ilgili tesisin sahibi oldukları iddia edilen Yunus S. ve Ramazan A. (44) gözaltına alındı. Yağ üretimi tesisindeki düzeneklere el koyan jandarma ekipleri tesisi mühürleyerek kapattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Fadime Vurgun - Yasin Can

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