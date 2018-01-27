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Aksaray'da alt yapı çalışmaları devam ediyor

İller Bankasının desteği ile Aksaray Belediyesinin Yavuz Sultan Selim Mahallesinde başlattığı alt yapı projesi çalışmalarının bu yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Aksarayda alt yapı çalışmaları devam ediyor

27 Ocak 2018 21:45

Aksaray Belediyesinden yapılan açıklamada, Yavuz Sultan Selim Mahallesinde başlatılan kısmi kanalizasyon şebeke yapımında bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde mahalleye 31 bin 308 metre kanalizasyon şebeke hattı döşendiği belirtilerek, "Kanalizasyon şebeke hatlarının tamamlanmasının ardından, terfi merkezlerinin ve terfi hatlarının yapım işine başlandı. Yapılan terfi merkezleriyle birlikte mahalleye 4 bin 765 metre terfi hattı döşendi. Geriye kalan terfi merkezi ve 7 bin metrelik terfi hatları için çalışmalar devam ediyor.

Kalan kısımların 2018 yılı Ağustos ayında bitirilmesi planlanıyor. Bilindiği üzere kanalizasyon çalışması başlatılmadan önce mahallede atık su gideri olarak foseptik çukurları kullanılıyordu. Bu proje ile mahalleye önemli bir hizmet daha sunulmuş olacak" denildi.

Aksaray Belediyesinin kanalizasyon sorununu kısa sürede çözüme kavuşturduğunu söyleyen mahalle sakinleri de, çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkür ettiler.

Yasin Can
 

 

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