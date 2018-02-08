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Aksaray’da bağ evinde yanmış erkek cesedi bulundu

Aksaray’da bir bağ evinde yanmış erkek cesedi bulundu.

Aksarayda bağ evinde yanmış erkek cesedi bulundu

08 Şubat 2018 12:26

Olay, Kireçlik mevkiinde bir bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağ evinin bekçisi Ramazan Elçi (53), sabah ağaçların bakımı için geldiği bağ evinden duman çıktığını fark etti. Bağ evinin kapısını açmak isterken kilidin kırık olduğunu gören Elçi, kapıyı tekmeleyerek açtı. Kapının açılmasıyla birlikte yanmış bir erkek cesedinin yere düştüğünü gören Elçi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bağ evindeki yangını söndürürken, polis bekçi Ramazan Elçi'nin ifadesine başvurdu. Olay Yeri İnceleme ekipleri bağ evinde parmak izi çalışması yaptı. Yanmış erkek cesedinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı. 

Yasin Can
 

Etiketler: erkek cesedi

 

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