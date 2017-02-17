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Aksaray’da bir kişi av tüfeğiyle intihar etti

Aksaray’da bir kişi iddialara göre girdiği bunalım sonucu av tüfeğiyle kendisini vurarak intihar etti.


17 Şubat 2017 13:55

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5462 Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği iddia edilen Erdoğan Eren (55), sabah saatlerinde evinde bulundurduğu av tüfeği ile kendini vurarak intihar etti.

Mahalle sakinlerinin tüfek sesini duymasıyla ortaya çıkan olay, polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından adrese sevk edilen polis ekipleri ev ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemenin ardından Erdoğan Eren’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı anlatan Erdoğan Eren’in kızı T.E. (8) ise, “Ben içeriye girdim, ekmeğimizi yedikten sonra beni geri çıkarttı. Nenemi de geri çıkarttı. Patlama duyduk. Tek başına kaldı. Bilmiyordum ama dünden beri vuracağım deyip duruyordu. Sabah patlama olunca. Ben de patlama olunca televizyon falan düştü sandım. İçeriye bir girdim baktım kapattım öyle geri çıktım” dedi. 

Yasin Can
 

Etiketler: aksaray, av tüfeği


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