Aksaray'da boşanma aşamasındaki eşini ve erkek arkadaşını öldüren koca tutuklandı

Olay, 3 Ocak 2018 tarihinde Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki karısı Mediha Akdağ ile eşinin yanında bulunan erkek arkadaşı Tuncer Kütük'ü tabancayla vururak öldüren cinayet zanlısı Şükrü A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan cinayet zanlısı Şükrü A., tutuklanarak cezavine gönderildi.

Cinayet zanlısı Şükrü A.'nın iki yıldır boşanma aşamasında olduğu karısı Mediha Akdağ ve birlikte olduğu iddia edilen Tuncer Kütük'ü Konya'daki evlerinden eşyalarını aldıktan sonra takip edip, her ikisini de silahla vurup öldürmüştü.

Yasin Can

