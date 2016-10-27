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Aksaray'da ByLock’çu 11 öğretmen tutuklandı

Aksaray’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı ve yöneticisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 17 öğretmenden 11’i tutuklanırken 6’sı serbest kaldı.

Aksarayda ByLockçu 11 öğretmen tutuklandı

27 Ekim 2016 15:52

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla geçtiğimiz haftalarda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan araştırma ve incelemelerde örgütün iletişim uygulaması ByLock kullandıkları ve yöneticilik yaptıkları belirlenen 17 öğretmene yönelik operasyon düzenlenmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından 17 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 17 öğretmen gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra Aksaray Adliyesi’ne sevk edilen öğretmenlerden 11 tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6’sı serbest kaldı. 

Fadime Vurgun


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