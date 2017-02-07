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Aksaray’da çobanlar yarışacak

Türkiye’de Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından sadece Aksaray’da yapılan ve bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan "Çobanlar Yarışıyor" isimli yarışmanın finalistlerini belirlemek için ön eleme sınavı yapıldı.

Aksarayda çobanlar yarışacak

07 Şubat 2017 15:11
Aksaray’da çobanlar yarışacak - Tıkla İzle

Yaklaşık 100 çobanın katıldığı ön eleme sınavında dereceye giren 8 çoban Şubat ayında yapılacak olan yarışmaya katılmaya hak kazanacak. Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ön eleme sınavı, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri kontrolünde yapıldı. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, amaçlarının hayvancılığı geliştirmek, kaliteli ürün elde etmek olduğunu belirterek, “Bugün burada Türkiye’de sadece Aksaray’da düzenlenen ‘Çobanlar Yarışıyor’ isimli bilgi yarışmasının 5’inci eleme sınavını yapıyoruz.

İnşallah 28 Şubat tarihinde de Aksaray Kültür Merkezi’nde finalini yapacağız. Bugünkü eleme sınavında 100 civarında çoban arkadaşımız yarışacak. Buradan en yüksek puanı alan 8 tane çoban arkadaşımız finalde 1’incilik için yarışacaklar. 1’inciye 4 bin lira, 2’nciye 3 bin lira, 3’üncüye 2 bin lira, diğer yarışmacı arkadaşlarımıza da birer tane küçük altın vererek ödüllendireceğiz. Maksadımız, hayatımızın her alanında olduğu gibi eğitim faaliyetlerini desteklemek. Verimliliğin ve üretimin artırılması, kaliteli ve sağlıklı gıdanın üretilmesi için en az masraflı, en karlı hayvancılığın yapılabilmesi için bu tür organizasyonlar düzenliyoruz. Bu arkadaşlarımızı 1 ay öncesinden bilgilendirdik. Kendileri 1 aydır bu yarışma için çalışıyorlar. En azından bir şeyler öğrendiler. Bu yarışma sayesinde doğru bildiği yanlışları, yanlış bildiği doğruları görmüş oluyorlar. Hayvancılığı bilimsel metotlarla, modern tesislerde bilinçli olarak yapma yollarını öğreniyorlar. Bizler de bu konuda kendilerine destek veriyoruz” dedi.

"Çobanlık mesleği tükenmek üzere"
Birlik Başkanı Mahmut Aktürk, çobanlık mesleğinin tükenmek üzere olduğunu ifade ederek, “Çobanlık bizim için çok önemli. Çünkü çoban mesleği artık tükenmek üzere. Çobanlığı gündeme getirmek, sorun, sıkıntılarını dinlemek, dile getirmek, onların da bir şeyler yapabildiğini, başarabildiklerini, onların da birikimlerinin olabildiğini ve bu işleri bilerek, isteyerek, bilimsel metotlarda yaptığını ortaya koymak için böyle programlar hazırlıyoruz. İnşallah hayırlı olur diye düşünüyor, tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum” diye konuştu.

"Bilmediğimiz şeyleri öğreniyoruz"
Yarışmanın amacının hayvancılık hakkında daha fazla bilgilenmek ve öğrenmek olduğunu belirten yarışmaya katılan çobanlar ise, “Yarışma sayesinde bilmediklerimizi öğrendik. Yarışma her zaman iyi oluyor. Vatandaşı birbiriyle de kaynaştırıyor. Böyle sosyal aktivitelerin olmasını biz de istiyoruz. Yarışma sayesinde birçok şey öğreniyoruz. Yarışma kesinlikle faydalı” şeklinde konuştu.

Kadın çoban Dursun Yöney (48) ise bilmedikleri birçok şeyi öğrendiklerini belirterek, “Çobanlık yarışmasına katıldık, çok faydalı. En azından bilgimizi genişletiyoruz. Ben sürekli koyunla uğraştığım için hastalıklarını, aşısını zamanında yapmak, bilmediğimiz şeyleri öğrenmek için” dedi. 

Yasin Can

Etiketler: aksaray, Türkiye’de Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Bir


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