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Aksaray’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Aksaray’da terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aksarayda DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

09 Kasım 2016 09:47

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde DEAŞ üyesi 2 şüphelinin olduğu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen TEM Şubesi ekipleri, kimliklerini belirlediği Muhammet Ç. (36) ve Ahmet S.'yi (36) teknik ve fiziksel olarak takibe aldı. Bir süre devam eden takibin ardından yeterli delil ve bulguya ulaşan TEM ekipleri sabah saatlerinde Gülağaç ilçesinde operasyon için düğmeye bastı. İlçede 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen TEM ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler Aksaray Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Yasin Can
AKSARAY

Etiketler: aksaray, DEAŞ, gözaltı


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