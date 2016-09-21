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Aksaray’da FETÖ himmetçileri ve Bylock’culara operasyon

Aksaray’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında operasyon düzenleyen polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aksarayda FETÖ himmetçileri ve Bylockculara operasyon

21 Eylül 2016 13:13

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY hesabına para yatırdıkları ve Bylock yöneticileri olduğu belirlenen şüpheliler üzerinde takip başlatan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 5 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Abdullah G., Halil İbrahim G., Abdullah T., Ramazan S. ve Orhan S. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden Abdullah T. ve Halil İbrahim G.'nin Bylock yöneticisi olduğu tespit edilirken, diğer 3 kişinin de Fetullahçı Terör Örgütü hesabına para yatırdıkları, himmet verdikleri tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi.  

Yasin Can

Etiketler: aksaay, fetö, PDY


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