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Aksaray'da hareketli saatler!

Aksaray’da polisin 'dur' ihtarına uymayarak araçla kaçan 2 şüpheliyle polis arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Yarım saat süren kovalamaca sonucu şüpheliler yakalanırken, sürücünün ehliyetsiz olduğu ve bu nedenle kaçtığı tespit edildi.

Aksarayda hareketli saatler!

29 Ocak 2017 18:12
Aksaray'da hareketli saatler! - Tıkla İzle

Olay, Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan polis ekipleri hafif ticari bir kamyonetten şüphelendi. 2 kişinin bulunduğu 68 KE 302 plakalı araca 'dur' ihtarında bulunuldu. Polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheliler ve polis arasında kovalamaca başladı. Aracın durmaması üzerine aracı takip eden polis ekipleri durumu merkeze bildirdi. Bunun üzerine emniyet alarma geçerek aracın peşine düştü. Şehir merkezi ve mahallelerde yaşanan nefes kesen kovalamacanın bazı anları kameralara da yansıdı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından araç, Aksaray Polis Merkezi önünde durduruldu.

Ehliyetsiz olduğu için kaçmış
Polis ekipleri, güvenlik için araç içerisindeki Afganistan uyruklu sürücü Vahidullah Özbek (22) ve Rahmedullah Ayveri (26) isimli 2 şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şüpheliler kelepçelendikten sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, şüphelilerin kaçtığı hafif ticari araçta geniş çaplı arama yapıldı. Araçta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, şüphelilerin yapılan sorgusunda ehliyetsiz oldukları için kaçtıkları tespit edildi. Araç sürücüsü Özbek'in, gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürülürken, ehliyetinin olmadığını ve bu nedenle kaçtığını söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Yasin Can


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