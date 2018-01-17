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Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Aksaray’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Aksarayda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

17 Ocak 2018 14:31
Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Hakan B. (96) idaresindeki 06 AFG 121 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yaşar Eser (77) idaresindeki 07 SR 656 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Murat B. (43), Aynur A. (49), Ali D. (62), Tolga B. (31) ve Y.G. (15) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince yapıldı. Otomobilde sıkışan sürücülerden Yaşar Eser, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarıldı. Araçların adeta hurdaya döndüğü kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Yaşar Eser yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yasin Can

Etiketler: aksaray, kaza

 

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