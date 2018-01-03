Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Kaza, Aksaray-Ihlara karayolu Doğantarla köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazım K. (44) idaresindeki 68 KP 134 plakalı otomobil, Durmuş Ç.’nin (23) kullandığı 07 D 7710 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ve otomobillerdeki Reyhan A. (46), Savaş M. (41), M.Y. (17), Meryem Ana Ç. (60) ile Ahmet El (69) ve Hatice El (65) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Hatice ve Ahmet El yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin Can