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Aksaray’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.


16 Kasım 2016 15:59

Kaza, Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşmekaya beldesinden Eskil ilçesi istikametine seyir halinde olan M.K. idaresindeki 68 LB 327 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.K. idaresindeki 68 KU 363 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve yanındaki eşi Afife Küçükkırlı ağır yaralandı. Ambulansla Aksaray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Afife Küçükkırlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fadime Vurgun - Yasin Can 

 


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