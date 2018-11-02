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Aksaray'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aksaray'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray’da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1601 Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynep B. (41) idaresindeki 34 CGD 02 plakalı kamyonet, kavşakta Görkem Y. (17) yönetimindeki 68 AAD 539 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Görkem Y. ile arkasında oturan Batuhan Baydilli (16) ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Batuhan Baydilli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü Zeynep B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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