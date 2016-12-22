İlk olay, Zinciri Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece sobayı yaktıktan sonra yatan Buket Ş. (18) ve Serhat Ş. (22), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Sabah mide bulantısı ve halsizlikle uyanan 2 kişi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Gülpınar köyünde de karbonmonoksit gazından etkilenen Emine S. (30) ve Duran S. (28) devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son zehirlenme olayı ise Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı köyünde meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Murat P. (29) ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yasin Can

