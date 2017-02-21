Diğer
Kategoriler

Aksaray'da kayıp zihinsel engelli şahıs ölü bulundu

Aksaray'da bir gündür kayıp olan zihinsel engelli şahıs, kayalıkların dibinde ölü bulundu.


21 Şubat 2017 00:05

Olay, Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Sofular köyü Sofular Vadisi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde evden çıkan zihinsel engelli Mustafa Aydın (74), eve bir daha dönmedi. Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirilirken, jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar devam ederken bugün vadide arkadaşıyla gezen Hikmet Çavuş, kayalıkların kenarında hareketsiz şekilde yatan birini görünce durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, ölen kişinin dünden beri kayıp olan zihinsel engelli Mustafa Aydın olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı araştırma ve incelemeler yaparken, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mustafa Aydın’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Gülağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı anlatan Hikmet Çavuş, “Ben buralara devamlı gelirim. Arkadaşla bugün buraları geziyorduk. Kayaları seyrederken arkadaş burada birinin yattığını söyledi. Baktık ki gerçekten biri yatıyor. Ölmüş mü, canlı mı bilmiyoruz. Sonra 112 ekiplerini aradık haber verdik” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Yasin Can
 

Etiketler: aksaray, mustafa aydın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!