Diğer
Kategoriler

Aksaray’da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Aksarayda motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

03 Haziran 2018 22:31

Kaza, Aksaray - Adana Karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Adana istikametine seyreden Umut Ramazan Demir (32) idaresindeki 68 BJ 322 plakalı motosiklet, önünde seyreden E.G. (50) idaresindeki 50 EA 016 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası motosiklet ve araç sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından sağlık ve polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yasin Can
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç