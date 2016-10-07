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Aksaray’da orman yangını

Aksaray’ın Hasan Dağı bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangında 10 dekarlık alan kül oldu.


07 Ekim 2016 22:44

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’ın merkeze bağlı Yukarı Dikmen köyü Hasan Dağı bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri ve dumanları gören köy halkı durumu hemen itfaiye, Orman İşletme ve Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine intikal ederken, ormana çıkan yolun kaya parçalarıyla dolu olması nedeniyle yangına anında müdahale edilemedi. Yangın müdahale araçlarının olay yerine çıkamaması üzerine İl Özel İdaresi'nden yolu açması için greyder istendi. Uzun uğraşlar sonucu yangın mahalline ulaşan ekipler yangına müdahale ederken, yangın 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Ekipler yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptı. yangında 10 dekarlık alan kül oldu. 

Fadime Vurgun-Yasin Can
 

Etiketler: orman yangını


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