Aksaray'da orman yangını...

Yangın, dün öğle saatlerinde Güzelyurt ilçesi Sivrihisar köyü Kılız Kilise mevkisinde bulunan ormanlık alanda başladı. Bilinmeyen bir nedenden çıkan yangının dumanlarını fark eden ilçe ve köy halkı durumu Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Dün öğle saatlerinde olay yerine intikal eden İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Orman Yangın ekipleri yangına müdahale ederek tamamen söndürdü. Bugün bilinmeyen bir nedenle yeniden yanmaya başlayan ormanlık alan paniğe neden olurken, 250 hektarlık alana sirayet etti. Yangına müdahale eden ekipler su ve tarım aletleriyle yangına müdahale ediyor. Yangın halen devam ederken bölgeden destek ekipler istendiği öğrenildi.

Yasin Can